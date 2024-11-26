الإسكان تطرح قطع أراض في حلوان بالمزاد العلني

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة -أحد الجهات التابعة للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان- عن طرح 15 قطعة أرض فضاء متميزة بنشاط (سكني) كاملة المرافق، للبيع بالمزاد العلني.



وأوضح الجهاز في بيان له، أن المزاد سيقام بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة، وأن مساحات الأراضى تتراوح بين مساحات من 101,25م2 : 202,5م2، وذلك بالمجاورات ( الأولى– الثانية– التاسعة– العاشرة)، وذلك بمشروع المجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس – حلوان.



وأضاف الجهاز، أنه يتم البناء على كامل المساحة طبقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، على أن يكون تأمين دخول المزاد : 30000 جنيه، وستعقد جلسة المزاد العلنى الساعة 12 ظهراً يوم الاتنين الموافق 9/12/2024 بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.



ويمكن طلب كراسة الشروط وبها جميع التفاصيل مقابل 299ج بخلاف 14% ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات لدعم صندوق قادرون باختلاف و5 جنيهات لدعم صندوق رعاية حقوق المسنين من جهاز المشروعات المشتركة – حلوان، ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملاً لهذا الإعلان.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز شقق "سكن لكل المصريين 5"- خطوات الحصول على وحدة

هل ينهي حكم الدستورية العليا امتداد عقد الإيجار للورثة؟.. خبير يوضح

أمطار وبرودة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

مصدر يكشف موعد رد جدية حجز برامج الحج 2025