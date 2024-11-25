يبدأ غدًا.. أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، في حجز شقق "سكن لكل المصريين 5" غدًا الثلاثاء لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوي الهمم، حيث سيتم طرح شراء كراسة الشروط حتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح للمواطنين إمكانية التعرف على مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الآتي اضغط هنا، وذلك للتيسير على المواطنين.

وجاءت أسماء مكاتب البريد التي تتواجد بها كراسات الشروط بداية من اليوم الثلاثاء.

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