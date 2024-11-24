وزير الإسكان يلتقي مسئولى مجموعة "النساجون الشرقيون".. وبيان صحفي بالتفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، ياسمين خميس، والمهندس محمود أمين، مسئولي مجموعة النساجون الشرقيون الصناعية، ومرافقيهم، لمناقشة سبل التعاون، وتذليل أي تحديات، في إطار مسئولية وزارة الإسكان.

وبحسب بيان، في مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالحضور، مؤكداً مواصلة تقديم سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين، ومشيداً بدور الراحل المهندس محمد فريد خميس، ومؤسسته في دفع قاطرة الصناعة بمصر.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، مشروعات التطوير ورفع الكفاءة للبنية الأساسية والطرق التي تم وجارٍ تنفيذها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، موضحاً في هذا الصدد أن أعمال التطوير والصيانة مرتفعة التكاليف، ومنها أعمال الإحلال والتجديد لمنظومة المياه والطرق، أو إجراء الصيانة لقطاعات متفرقة من الطرق والشبكات، نظراً لقدم نشأة المناطق الصناعية ومرور فترة على أعمال الصيانة في العقود السابقة.

وخلال اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني، لمقترحات ممثلي مجموعة النساجون الشرقيون، تمهيداً لدراستها.

ولفت وزير الإسكان، إلى أنه نظراً لكبر حجم المناطق الصناعية وتوسعاتها بمدينة العاشر من رمضان، فقد تم عقد أول لقاء مع ممثلي وأعضاء جمعية المستثمرين بالمدينة، وتم مناقشة سبل التطوير والصيانة للمناطق الصناعية، ومنها إحلال وتجديد شبكات المياه والطرق ذات الحاجة إلى ذلك، لافتاً إلى أن هناك متابعة دورية ورصد كامل لأعمال التطوير التي تتم بالمناطق الصناعية بالمدينة، والمناطق الأخرى، وكان أول مرور دوري له بعد حلف اليمين وتولي مسئولية حقيبة وزارة الإسكان، كان بمدينة العاشر من رمضان.

وفي ختام اللقاء، توجه ممثلو مجموعة النساجون الشرقيون، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، لإتاحة الفرصة للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم في إطار مسئولية وزارة الإسكان، وكذا التعاون المثمر مع وزارة الإسكان ومسئوليها.