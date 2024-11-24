الإسكان تكشف تفاصيل تنفيذ 6624 شقة ضمن "سكن لكل المصريين" في العاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجرى مواصلة تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية والطرق بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، ومنها منطقة الـ٧١٠ أفدنة، ومنطقة المطورين الصناعية بمساحة ٢ مليون متر مربع.

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارِ أيضاً استكمال تنفيذ 6624 وحدة سكنية بمنطقتين بمدينة العاشر من رمضان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" شاملة أعمال الربط على المرافق وتنسيق الموقع والخدمات، بنسبة تنفيذٍ متقدمة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، خلال متابعته لسير العمل بمشروعات المدينة، على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المشتركة في تنفيذ المشروعات لضمان انسيابية العمل وتجاوز أي تحديات محتملة قد تعيق سير التنفيذ.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بمنطقة الـ٧١٠ أفدنة ومنطقة المطورين الصناعية، وتنفيذ طبقة أساس بطريقي ٦ و١٥ بالمنطقة الصناعية A3، بما يسهم في تحسين جودة الطرق وخدمة المناطق الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين.

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أعمال رفع الكفاءة والتأهيل بالمنطقة الصناعية، ,A1,A2,A3، مشيراً إلى أن الأعمال الجارية تشمل تطوير الطرق وتحديث الخدمات الأساسية في المناطق الصناعية.

كما شملت الجولة متابعة مشروع تعديل خط الانحدار الرئيسي للصرف الصحي للمناطق الصناعية قطر ١٥٠٠ مم، الذي يُعَد من المشروعات الحيوية لتحسين كفاءة شبكة الصرف الصحي في المدينة.

تسريع إصدار تصاريح شركة جاسكو

وفي سياق متصل، عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، اجتماعًا مع ممثلي شركة "جاسكو" المسئولة عن توصيل مرفق الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية، وذلك بهدف تيسير وتسريع إجراءات إصدار التصاريح اللازمة للشركات المنفذة لمشروعات المرافق، ورفع الكفاءة بالمنطقة الصناعية.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، خلال الاجتماع، أهمية تسريع وتيرة العمل لضمان رفع كفاءة الخدمات في المنطقة الصناعية وتلبية احتياجات المصانع والمستثمرين، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للمدينة.

كما تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، آخر مستجدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل في الحيين ٢١ و٢٠، موضحاً أن نسبة الإنجاز للوحدات في الحي ٢١ بلغت ٨٨%، ويضم ١٧٨ عمارة بإجمالي ٤٢٧٢ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة، كاملة المرافق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم البدء في تنفيذ مدرسة تعليم أساسي في القطعة ٣، وحضانة في القطعة ٤ بالمجاورة ٣ بنسبة إنجاز٦٠%، بالإضافة إلى سوق تجارية في القطعة ٢ مجاورة ٣ بنسبة ٩٠%، ووحدة صحية في القطعة ٥ بنسبة تنفيذ ٧٠%.

وأوضح عبداللاه، أن الحي 20 يضم ٩٨ عمارة بإجمالي ٢٣٥٢ وحدة بنسبة تنفيذ ٩٠%، ووصلت نسبة إنجاز الوحدة الصحية في القطعة ٦ بالمجاورة ٤ إلى ٧٨%، بينما بلغت نسبة الإنجاز بمدرسة التعليم الأساسي في القطعة ٣ بالمجاورة ٤ حوالي ٢٩%، والوحدة الصحية بالقطعة ٤ بالمجاورة ٤ قاربت على الاكتمال بنسبة ٩٠%.