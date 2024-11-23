وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان أعمال الطرق والمرافق بمنطقة غرب الضبعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تابعا موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق، بمنطقة "غرب الضبعة"، وذلك عقب جولتهما بمنطقة "شمس الحكمة".

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تنمية الأراضي الخاضعة لولايتها بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فدانًا، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمراني كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلي.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، واللواء خالد شعيب، اجتماعًا مع ممثلي الأهالي، وبحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان حرص الدولة على تحقيق مصلحة أهالي المنطقة، وتوفير الخدمات، وتيسير إجراءات تسليم الأراضي البديلة، وجميع الإجراءات الإدارية لاستصدار التراخيص، لتنفيذ منازلهم الخاصة.

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