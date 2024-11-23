وزير الإسكان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.

وزير الإسكان يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات العلمين الجديدة

أصدر وزير الإسكان، حزمة تكليفات لمسئولي الهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، للإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات، وإنهاء وتسليم الوحدات للحاجزين بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة إنهاء الأعمال بمنطقة شمس الحكمة، ومنطقة غرب الضبعة، وسرعة إنهاء المشروعات بمركز مارينا العلمين السياحي.

كما وجه الوزير، بسرعة الانتهاء من أعمال تصميم البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلي، للبدء في تنفيذها لتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة جنوب الطريق، وسرعة العمل بالمخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التي تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالي الغربي، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي.

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