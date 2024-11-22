الإسكان: طرح 13 ألف وحدة سكنية خاصة بالإسكان المتوسط قريبا

كتب- حسن مرسي:

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي، إنه منذ عام 2014، طرح صندوق الإسكان الاجتماعي 18 إعلانا خاص بمبادرة 'سكن لكل المصريين'.

وأضافت مي عبدالحميد خلال استضافتها مع الإعلامي طاهر حمدي مقدم برنامج 'عقار مصر' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن أكثر من 1.6 مليون مواطن تقدموا للإعلانات سكن لكل المصريين، وأن حوالي 820 ألف تم قبولهم بشكل مبدئي.

وتابعت مي عبدالحميد، أن الصندوق انتهى من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، مع تكليف رئاسي بتنفيذ مليون وحدة سكنية، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، أي بعدد وحدات إجمالية 1 مليون و400 ألف وحدة سكنية.

وأكملت مي عبدالحميد، أنه سيتم طرح 13 ألف وحدة سكنية خاصة بالإسكان المتوسط، وذلك بعد الانتهاء من إعلان سكن لكل المصريين الحالي يناير المقبل.