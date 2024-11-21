وزير الإسكان يتفقد مشروعات توصيل الصرف الصحي للمناطق الريفية بدمياط

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عددًا من مشروعات توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمحافظة، ورافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تتولى توصيل خدمات الصرف الصحي لعدد من المناطق الريفية بمحافظة دمياط ضمن استكمالات القرى المخدومة، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، مشروع تطوير وإعادة تأهيل طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، ليصبح كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 3.3 متر للحارة بإجمالي 10.7 متر للاتجاه الواحد، إضافة إلى حارة خدمة بعرض 3 أمتار بالاتجاه من دمياط إلى بورسعيد وعمل الأرصفة والجزيرة الوسطى، ليصبح العرض الكلي للطريق 29.5 متر، بجانب أعمال الكهرباء والزراعة وصرف الأمطار وتطوير المدخل.

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