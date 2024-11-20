طلعت مصطفى: افتتاح مركز تعليمي ثقافي للغات الأجنبية والبرمجة في ايست هب مدينتي

إعلان تحريري:

افتتحت مجموعة طلعت مصطفى – بالتعاون مع AME Group - المركز التعليمي الثقافي Triple A لتقديم دورات تدريبية للغات الأجنبية ودورات متخصصة في الحاسب الآلي والبرمجة بكافة تخصصاتها (الذكاء الإصطناعي – الأمن السيبراني – جرافيكس – التحليل المالي والتسويق الرقمي) بالإضافة إلى دورات في التنمية البشرية. ويقع المركز التعليمي في المركز التجاري ايست هب مدينتي على مساحة نحو 750 متر مربع.

ويضم المركز 8 قاعات تدريبية بطاقة استيعابية 500 مقعد، ويستهدف طلاب IGCSE وطلاب SAT-EST-ACT ، بالإضافة إلى طلاب الجامعة الأمريكية والألمانية والبريطانية (AUC و GUC و BU).

ويهدف المركز التعليمي الثقافي Triple A إلى إعداد الدارسين وفقاً للمعايير الدولية لضمان جودة التعليم والتدريب باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التعليمية ، من خلال نخبة من المحاضرين في كافة مجالات التعليم والتدريب والاستشارات، وبالتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية على مستوى العالم ، مثل نيوهوريزون والمركز البريطاني "British Council" وامازون واوراكيل، كما يوفر المركز إعطاء المحاضرات عن بعد ( أون لاين) من خلال منصاته التعليمية.

وأكد عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، أن افتتاح المركز التعليمي الجديد يأتي استكمالاً للخدمات المتنوعة الموجودة في مدينتي، مشيراً إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على التعاون مع كبرى الشركات في مختلف المجالات لتوفير كافة الخدمات لعملائها في مشروعاتها المختلفة.

من جانبه، أعرب المهندس/ علاء البدري، الرئيس التنفيذي لـ AME Group – المالكة للعلامة التجارية Tirple A - عن سعادته بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، وأكد أن اختيار مول ايست هب مدينتي لافتتاح أولى فروع المركز التعليمي Triple A في مصر بسبب النجاح الكبير لمختلف العلامات التجارية الموجودة في كافة المراكز التجارية بمدينتي . وأوضح أن المقر الرئيسي لـ Triple A موجود في دولة الكويت، مشيراً إلى وجود خطة توسعية لافتتاح فروع داخل جمهورية مصر العربية ، أولها في مدينتي ثم في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

يُشار إلى أن مشروع “إيست هب” من أحدث المراكز التجارية الإدارية المتكاملة لمجموعة طلعت مصطفى، يقع في موقع متميز جنوب مدينتي بالقرب من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة، يضم أكثر من 600 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، من مطاعم وعيادات ومراكز طبية وفروع للبنوك ومستلزمات منزلية ووحدة مرور إليكترونية وغيرها.