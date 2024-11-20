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سكن لكل المصريين 5.. بيع 22 ألف كراسة شروط في 3 أيام

01:38 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن عدد كراسات الشروط التي تم بيعها للمواطنين من ذوي الهمم خلال أول 3 أيام فقط من إتاحة التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5.

وأكد الصندوق أنه تم بيع 22 ألف كراسة شروط بينما سدد جدية الحجز 2423 مواطنا.

ويتضمن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

كما يتضمن الطرح على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

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