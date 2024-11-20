حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. حساب الأقساط الربع سنوية للوحدات

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 لذوي الهمم على أن تكون متاحة لكل المواطنين بداية من 26 نوفمبر الحالي بمكاتب البريد.

ويتضمن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

كما يتضمن الطرح على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

ويتساءل راغبي الحجز عن الأقساط الربع سنوية التي سيتم سدادها للحصول على الوحدة السكنية، والتي جاءت على النحو التالي:

ووفقا لكراسة شروط حجز شقق سكن لكل المصريين:

بالنسبة لشقق الـ 75 مترا:

تتواجد في مدن حدائق أكتوبر والسادات والمنيا الجديدة، بسعر 542 ألف جنيه.

ويتم سداد قسط ربع سنوي في السنة الأولى بواقع 5 آلاف لمدة 4 أقساط والسنة الثانية 6 آلاف لمدة 4 أقساط والسنة الثالثة 7 آلاف لمدة 4 أقساط.

بالنسبة للشقق الـ 90 مترا:

تتواجد في مدن حدائق أكتوبر حدائق العاصمة و15 مايو وأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان أسوان الجديدة، بسعر 650 ألف جنيه.

ويتم سداد قسط ربع سنوي في السنة الأولى بواقع 7 آلاف لمدة 4 أقساط والسنة الثانية 8 آلاف لمدة 4 أقساط والسنة الثالثة 9 آلاف لمدة 4 أقساط.

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