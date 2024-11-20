رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد مشروعات البنية الأساسية والطرق وشبكات مياه الشرب

قنصل عام فرنسا تزور مدينة العلمين الجديدة وتطلع على التجربة العمرانية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة يرافقها المهندس باسم سمير، مدير الاسكان والمشروعات بالجهاز، جميع قطاعات العمل بالمرحلة العاجلة من مدينة السويس الجديدة، تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية والمستمرة لموقف تنفيذ المشروعات.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال البنية الأساسية في قطاع المياه حيث بلغت نسبة الإنجاز ٧٦٪ وقطاع الصرف بنسبة إنجاز ٨٠٪، وشبكة الري 86٪، وأعمال تنفيذ شبكة إنارة الطرق بقطاع الكهرباء، وكذا تنفيذ الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بالمرحلة العاجلة بقطاع الطرق بنسبة إنجاز 74٪.

ثم انتقلت المهندسة أسماء مخلوف، إلى متابعة تنفيذ أعمال خزان تكديس المياه أيضا ضمن أعمال البنية الأساسية سعة ١٠٠٠٠م٣ بنسبة إنجاز بلغت ٢٦٪، كما تابعت رئيس الجهاز أعمال التجهيز والتنفيذ من خلال شركة طاقة لتوصيل الغاز الطبيعي.

وفي السياق ذاته، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة "محطة كومبكت" بطاقة ١٠٠٠م٣/ يوم والتي بلغت نسبة الإنجاز بها ٨٥٪.

وأوضحت "مخلوف" أن محطة المعالجة المدمجة منوط بها استقبال صرف المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة بتكنولوجيا المعالجة الثلاثية للاستفادة من ناتج السيب النهائي في ري الأشجار والحدائق والمسطحات الخضراء بالمدينة.

وقامت المهندسة أسماء مخلوف، بجولة بشوارع المنطقة الصناعية بالحي الصناعي الأول حيث تفقدت أعمال النظافة ورفع المخلفات.

كما تفقدت "مخلوف" أعمال ري المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار والسياج الشجري، مؤكدةً الأهمية البيئية للمساحات الخضراء وضرورة الحفاظ عليها.

وشددت على استمرار العمل وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة عامل الجودة، موضحةً أن مرافق السويس الجديدة تتناسب مع فكر وتخطيط المدن الجديدة المتميزة التي تبنته وزارة الإسكان.

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