رؤساء أجهزة مدن العبور والقاهرة الجديدة وبدر يتفقدون مشروعات التطوير والبنية الأساسية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد رؤساء أجهزة مدن العبور والقاهرة الجديدة وبدر، مشروعات التطوير والبنية الأساسية بعددٍ من المناطق؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات وتذليل أية عقبات؛ تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أعمالَ تنفيذ عدَّايات الكهرباء ضمن مشروع تحميل محطة كهرباء ٥، يرافقه مسؤولو الجهاز.

وأوضح المهندس أحمد رشاد أن الهدف من المشروع هو تدعيم الأحمال الكهربائية بالمناطق الصناعية؛ خصوصًا أحمال المنطقة الصناعية (ب&ج)، بالتنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأضاف رشاد أن المشروع يتكون من تنفيذ ١٦ كابلًا لتغذية بعض موزعات المنطقة الصناعية (ب&ج)؛ لضمان استقرار التيار الكهربائي لدى المشتركين، وتبلغ أطوال الكابلات المنفذة (٢٤٠٠٠ متر)، تم تنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية القياسية المعمول بها في الكود المصري لأعمال مد الكابلات وطبقاً لمواصفات شركة الكهرباء.

وأفاد رئيس الجهاز أن المشروع يُعد ضمن المشروعات ذات الأهمية القصوى؛ نظراً لتزامنه مع بدء التشغيل الفعلي لمشروع محطة محولات كهرباء ٥ بالمنطقة الصناعية (ب&ج)، والتي تُعد أحد أحدث المحطات التي دخلت منظومة محطات الكهرباء، وتضم قدرات كهربائية بنحو ١٦٠ ميجاوات، وتعتبر إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور؛ وعلى رأسها توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية.

وتفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ محطة رقم 12 للصرف الصحي المنوط بها خدمة منطقة الأندلس بالتجمع الثالث.

وأوضح الغيطي أنه جارٍ استكمال الأعمال المدنية بالمحطة، كما تم استحداث وإنشاء منطقة مخازن بنطاق المحطة لتكون "منطقة مركزية للمخازن" لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتفقد رئيس جهاز القاهرة الجديدة أعمالَ التطوير الجارية برافع المياه رقم 1 بالتسعين الجنوبي، وتابع أعمال التطوير الجارية بالتجمع الثالث، وتشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة محور طلعت حرب من طريق السخنة القديم، وحتى التسعين الجنوبي، والذي يخدم مناطق إسكان الشباب ومنطقة امتداد النرجس.

وقال الغيطي: جارٍ رفع كفاءة الطريق الحدائقي بالتجمع الثالث، والذي يعد أحد الشرايين الرئيسية بالتجمع الثالث، ويربط محور العبور بالتسعين الجنوبي ويخدم منطقة الأندلس والمنطقة الصناعية ومناطق الإسكان المختلفة بالتجمع الثالث.

وتفقد المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسؤولو الجهاز، الحيَّ المتميز، لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية.

وشملت الجولةُ المرورَ على الحي السادس لمتابعة موقف أعمال الطرق والمرافق والإشغالات أمام قطع الأراضي؛ حيث شدد رئيس الجهاز، على سرعة إزالة كل المخالفات.

وطالب عامر بعرض الموقف لجميع قطع الأراضي والحالات المخالفة للدراسة وسرعة التعامل معها، وسرعة تقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من جميع الأعمال المتاحة والعمل على استكمال فتح الطرق لجميع قطع الأراضي في حالة عدم الإزالة للقطع المخالفة وإزالة التشوينات الخاصة بها.

وتفقد رئيس جهاز مدينة بدر المنطقةَ الترفيهيةَ لمتابعة الموقف التنفيذي من أعمال الطرق والمرافق.















