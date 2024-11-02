جمعية الأمل والقادسية.. جهاز العبور الجديدة يطالب المواطنين بسرعة استكمال مستندات توفيق أوضاعهم

كتب- محمد عبدالناصر:

أهاب جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالمواطنين المتقدمين بطلبات توفيق أوضاع في منطقتي جمعية الأمل والقادسية، بسرعة مراجعة الجهاز وتقديم المستندات اللازمة لإثبات ملكيتهم.

وقد تم نشر أسماء هؤلاء المواطنين على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيسبوك".

ويجب على المواطنين تقديم المستندات الأصلية وسداد الدفعة المقدمة خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان.

وفي حال عدم تقديم هذه المستندات أو الالتزام بالموعد المحدد، سيضطر الجهاز إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، بالإضافة إلى تحمل الأعباء المالية المرتبطة بذلك.

جاء هذا البيان ضمن جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحماية مصالح المواطنين وضمان عدم تعرضهم لمشكلات قانونية.

يشار إلى أن مدينة العبور الجديدة تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016، وتقع بين عدة طرق رئيسية، وتعتبر من المشروعات السكنية الهامة في مصر.