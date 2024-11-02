"الإسكان": حملات لضبط وصلات المياه المخالفة وتحصيل المديونيات بالمدن الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:



نفذت أجهزة تنمية مدن دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات حملات لضبط وصلات المياه غير القانونية وتحصيل المديونيات في عدة مناطق.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الحكومة لحماية موارد الدولة والمرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوق الدولة.



صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تتابع أداء شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وأجهزة المدن الجديدة، للتصدي لمشكلات وصلات المياه المخالفة وتحصيل الفواتير واتخاذ الإجراءات لترشيد الاستهلاك.



وأكد الوزير، أهمية معالجة هذه القضايا بشكل مستمر لضمان استدامة هذا القطاع.



وفي هذا السياق، أشار الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أن لجنة متخصصة بالتعاون مع شرطة التعمير في المدينة شنت حملة واسعة لضبط وصلات المياه المخالفة في مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بالحي السادس.



وأسفرت الحملة عن فصل 33 وصلة مياه مخالفة، وضبط 22 موتور رفع مياه متصل بوصلات غير قانونية، وتم تسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز لضبط أوضاعها وتحصيل الرسوم المتأخرة وتكاليف تركيب العدادات الجديدة.



وأضاف خلف الله، أن الحملة نجحت أيضًا في تحصيل جزء من المديونيات والمتأخرات المالية، مع التأكيد على استمرارية هذه الحملات للمرور الدوري وضبط التعديات والفصل الكامل لوصلات المياه المخالفة، بهدف الوصول إلى تركيب عدادات بنسبة 100% في جميع مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة.



ومن جانبه، أكد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن الجهاز نفذ حملة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق للكشف عن وصلات المياه غير القانونية في عدة مناطق بالمدينة، منها المحال التجارية في الحي الرابع والمواقع الصناعية بالحي الخامس.



وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي للحد من فاقد المياه ومكافحة التعديات على شبكات مياه الشرب، مشددًا على استمرار الجولات اليومية للتعامل بجدية مع أي تعدٍ على مرافق الدولة.



أما في مدينة السادات، أعلن المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية المدينة، عن إطلاق حملة شاملة للكشف عن وصلات المياه المخالفة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق.



وتهدف الحملة إلى تقليل الفاقد من المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة، وضمان توزيع الموارد المائية بشكل عادل.



وناشد رئيس الجهاز، المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن القانون سيطبق بصرامة على كل من يتجاوز، بهدف الحفاظ على هذا المورد الحيوي في المدينة.



