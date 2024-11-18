بالأسماء.. ننشر أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في حجز شقق "سكن لكل المصريين 5" اليوم الاثنين 18 نوفمبر للمواطنين ذوي الهمم فقط، لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن حتى يوم الاثنين 2024/11/25.

ويمكن لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوي الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 2024/11/26 وحتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح للمواطنين إمكانية التعرف على مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الآتي اضغط هنا، وذلك للتيسير على المواطنين.

وجاءت أسماء مكاتب البريد التي تتواجد بها كراسات الشروط بداية من اليوم الاثنين.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه



