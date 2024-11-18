إعلان

بالأسماء.. ننشر أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

07:03 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

سكن لكل المصريين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في حجز شقق "سكن لكل المصريين 5" اليوم الاثنين 18 نوفمبر للمواطنين ذوي الهمم فقط، لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن حتى يوم الاثنين 2024/11/25.

ويمكن لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوي الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 2024/11/26 وحتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح للمواطنين إمكانية التعرف على مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الآتي اضغط هنا، وذلك للتيسير على المواطنين.

وجاءت أسماء مكاتب البريد التي تتواجد بها كراسات الشروط بداية من اليوم الاثنين.

34876215

اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه

سكن لكل المصريين كراسات شروط الإسكان مكاتب البريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مطور عقاري: السوق السعودي خطوة أولى للتوسع إقليميا وفرصة مثالية للاستثمار

إعلان

إعلان

عاجل - الضرائب المصرية: الأنظمة الضريبية المميكنة مؤمنة ولم تتعرض لأي اختراق إلكتروني
* قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن معلم تعدى جسديا على طالبة داخل مدرسة بالجيزة