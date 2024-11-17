رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تُعلن تفاصيل التقديم في شقق سكن لكل المصريين 5

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه بداية من غدًا سيتم بدء سحب الكراسات ومراجعة الشروط ودفع المقدم لذوي الهمم، على يبدأ يوم 26 نوفمبر لجميع المواطنين وشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي.

وأضاف "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لمدة شهر يتم شراء الكراسات ورفع المستندات على الموقع والتقدم بطلب.

وأكدت أنه بعد الإغلاق سيتم عمل فرز وبعد 14 يوما تظهر نتائج التقديم وبعدها فترة للتظلم، ويتم بعدها 30 يوم تحديد الأولوية وما يتم اختيارهم، متابعة: "اللي ماتمش اختياره بهذا الإعلان يحصل على فلوسه فورًا من البريد.. أو يكون الأولوية في الإعلان المقبل للإسكان الاجتماعي".

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