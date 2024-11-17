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شقق سكن لكل المصريين 5.. ننشر أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط

12:35 م الأحد 17 نوفمبر 2024

سكن لكل المصريين

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كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في حجز شقق "سكن لكل المصريين 5" غدًا الاثنين 18 نوفمبر للمواطنين ذوي الهمم فقط، لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن حتى يوم الاثنين 2024/11/25.

ويمكن لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوي الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 2024/11/26 وحتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح للمواطنين إمكانية التعرف على مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الآتي https://shorturl.at/q6FP8، وذلك للتيسير على المواطنين.

كما تم تخصيص باركود لمعرفة أماكن مكاتب البرد التي تتواجد بها كراسات الشروط بداية من غدا الاثنين.

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