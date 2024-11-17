الأحد المقبل.. طرح شقق تمويل عقاري في مدينة العبور- شروط

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس هشام درويش المشرف على قطاع التشييد والمقاولات رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل التقدم لحجز 60 وحدة سكنية كائنة بتقسيم 14.85 فدان- امتداد الحي الثاني مدينة العبور- محافظة القليوبية، للبيع بالمزاد العلني على أعلى مقدم، وذلك يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري.

وقال المهندس هشام درويش- بحسب بيان، اليوم الأحد- إن الوحدات المطروحة تتميز بحصة تملك في أرض العقار على المشاع، وحصة في الجراج المعد لانتظار السيارات، ويُسمح بنظام التمويل العقاري، وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين (86 م2 : 132م2).

وأوضح أن الطرح يتم وفقا للشروط الآتية: تعقد جلسة المزاد في تمام الساعة الـ12 ظهراً بمركز شباب مدينة العبور - محافظة القليوبية، وتباع كراسة الشروط نظير سداد مبلغ 500 جنيه من بنك التعمير والإسكان فرعي سوق العبور وعباس العقاد، أو من مقر الصندوق بمدينة نصر، ويتم سداد مبلغ 100 ألف جنيه تأمين دخول المزاد تسدد نقداً، أو بشيك مصرفي مقبول الدفع باسم صندوق تمويل المساكن ببنك التعمير والإسكان فرعي مدينة العبور وعباس العقاد.

وبالنسبة للشروط العامة: أن يتم البيع بالمزايدة العلنية على أعلى مقدم حجز بداية من 20%، وأن يكون مقدم الطلب شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وأن يكون متمتعاً بكامل الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد، وعلى من يرغب في المزايدة على وحدة سكنية أن يعاينها على الطبيعة، ويعتبر تقديمه طلب الشراء إقرارا منه بأنه قد قام بمعاينة الوحدة المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل الشراء بوضعها الحالي، ويلتزم كل من يرغب في المزايدة بأن يوقع شخصياً أو من يمثله قانوناً بموجب وكالة على طلب الشراء وعلى المستندات المقدمة منه.

ومن الشروط العامة أيضاً تقديم المتزايد إلى لجنة المزاد قبل بداية انعقاد الجلسة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين، وأصل طلب الشراء المرفق بكراسة الشروط بعد استيفائه، وصورة بطاقة الرقم القومي "سارية" والإقرارات بعد الاستيفاء، وفي حالة عدم رسو المزاد على المتزايد يتم استرداد التأمين في اليوم التالي من مقر فرع بنك التعمير والإسكان الذي تم السداد فيه، وفي حالة دفع التأمين يوم انعقاد الجلسة وعدم رسو المزاد يجوز سحب قيمة التأمين المدفوع بعد انتهاء جلسة المزاد بموافقة رئيس لجنة المزاد، وبمجرد رسو المزاد على المتزايد يعتبر البيع قد تم بالفعل ولا يجوز العدول عنه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه بالنسبة للشروط المالية فمنها أن أسعار الوحدات تكون محددة ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسات الشروط، وتكون المزايدة على سداد أعلى نسبة مقدم من قيمة الوحدة بحد أدنى 20%، وعلى من يرسو عليه المزاد استكمال باقي قيمة مبلغ تأمين دخول المزاد في ذات الجلسة لتصبح 10% من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية والبنكية، ويتم استكمال قيمة المبلغ الراسي به المزاد كمقدم حجز خلال 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد، واستكمال باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة عامين بدون فوائد على أن يستحق القسط الأول في 1/2/2025، ويتم سداد مصاريف التعاقد ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز – عداد كهرباء - عداد مياه) على نفقة العميل، ويلتزم الراسي عليه المزاد بسداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة على أن يتم سدادها قبل استلام الوحدة.

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