الحجز بعد 24 ساعة.. ننشر كراسة شروط حجز "سكن لكل المصريين 5" (الأسعار والمحافظات)

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في حجز شقق "سكن لكل المصريين 5" غدًا الاثنين 18 نوفمبر للمواطنين ذوي الهمم فقط، لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن حتى يوم الاثنين 2024/11/25.

ويمكن لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوو الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 2024/11/26 وحتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

عدد وحدات "سكن لكل المصريين 5"

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإعلان الجديد يتضمن 78,730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40,607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و11,175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11,920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1,070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23,350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

وحدات سكنية جاهزة للتسليم

وأوضحت أن الطرح يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك في مدن أكتوبر الجديدة بواقع 3,200 وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 120 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع 1,000 وحدة سكنية، والسادات بواقع 2,400 وحدة سكنية، وأخميم الجديدة بواقع 1,550 وحدة سكنية، وسوهاج الجديدة بواقع 420 وحدة سكنية، وقنا الجديدة بواقع 1,000 وحدة سكنية، وغرب قنا بواقع 1,200 وحدة سكنية، وطيبة الجديدة بواقع 760 وحدة سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 800 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 540 وحدة سكنية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الطرح الجديد يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات، مع إعطاء الأولوية للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك في عدد من المحافظات مثل الجيزة (العياط وجزر القطوري) بواقع 2,455 وحدة سكنية، والشرقية بواقع 335 وحدة سكنية، والمنوفية بواقع 3,045 وحدة سكنية، والفيوم بواقع 3,495 وحدة سكنية، والإسماعيلية بواقع 250 وحدة سكنية، والبحيرة بواقع 1,320 وحدة سكنية، ومطروح بواقع 400 وحدة سكنية، وشمال سيناء بواقع 595 وحدة سكنية، وجنوب سيناء بواقع 250 وحدة سكنية، وبني سويف بواقع 825 وحدة سكنية، والمنيا بواقع 777 وحدة سكنية، وسوهاج بواقع 851 وحدة سكنية، وقنا بواقع 2,955 وحدة سكنية، وأسيوط بواقع 3,130 وحدة سكنية، والأقصر بواقع 2,610 وحدة سكنية، وأسوان بواقع 665 وحدة سكنية.

وأضافت أن إعلان "سكن لكل المصريين 5" سوف يشهد طرح وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة، وذلك في مدن حدائق العاصمة بواقع 13,000 وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10,000 وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10,204 وحدات سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5,639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع 1,000 وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

أسعار وحدات "سكن لكل المصريين 5"

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الأسعار الخاصة بالطرح الجديد جاءت متنوعة كي تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة، حيث تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح سعرها ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل سوف يكون بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20%، مع مدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا. وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا حسب الموافقة الائتمانية.

شروط وحدات سكن لكل المصريين

وأكدت ضرورة ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا يزيد سن صاحب الطلب من منخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان، وألا يزيد سن صاحب الطلب من متوسطي الدخل عن سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).

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