الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان يوم 18 نوفمبر الجاري إجراءات الحجز للمواطنين من ذي الإعاقة على أن يبدأ التقديم لباقي المواطنين يوم 26 نوفمبر ويستمر لمدة شهر.

وحددت وزارة الإسكان الأماكن التفصيلية والأسعار لشقق سكن لكل المصريين الجاهزة للتسليم الفوري، وتتضمن الطرح 23 ألف و958 شقة جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

- الشقق المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه، في محافظة المنيا تشمل مدينة بني مزار في موقعي "أبو جرج، وأبطوجة".

- الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه، فإنها تقع في محافظة سوهاج في مدينة سوهاج في مواقع "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل" ومدينة جهينة في مواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشآة في موقع "خارفة المنشآة"، ومدينة طهطا في مواقع "الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية"، وفي مدينة المراغة في مواقع "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما في موقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".

شقق 90 مترًا بسعر 250 ألف جنيه فإنها تضم:

- محافظات أسوان بمدينة "كوم أمبو- وإدفو".

- الجيزة بمدينة "جزر القطوري- العياط".

شقق بسعر 270 ألف جنيه:

محافظة أسوان بمدينة إدفو، ومحافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "المطمر"، ومدينة منفلوط بموقع "العتامنة"، ومحافظة الفيوم بمدينة "هوارة"، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع "بهواش" ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية، ومحافظة الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه، ومحافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات.

شقق 90 مترًا بالمحافظات بسعر 300 ألف جنيه:

- محافظة أسيوط في مدن "أبنوب، منقباد، والبداري"، ومحافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة"، ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة "الضبعية".

- محافظة الإسماعيلية فتقع الوحدات في مدينة القنطرة شرق، ومدينة فايد بموقع قرية عبد الناصر، ومحافظة الشرقية بمدينة القرين، ومحافظة جنوب سيناء بمدينة أبو رديس، ومحافظة قنا بمدينة الوقف، ومحافظة شمال سيناء بمدينة العريش، ومحافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.

شقق 90 متر 350 ألف جنيه:

- محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين"، ومحافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة، ومحافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار،

- محافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة، ومحافظة بني سويف بمدينة بياض العرب، ومحافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة"، ومحافظة مطروح بمدينة الحمام.

شقق 90 مترًا، وبسعر 400 ألف جنيه:

- محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس"، ومحافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"، ومدينة نقادة بموقع "الشيخ حسين".

- محافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية، ومحافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.

شقق متوسطي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري:

مساحة 75 مترًا بالمحافظات، بسعر 184 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة المنيا بمدينة بني مزار بموقعي "أبو جرج، وأبطوجة".

شقق 75 متر بسعر 210 آلاف جنيه، في محافظة سوهاج في المدن الآتية:

سوهاج بموقعي "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل، ومدينة جهينة بمواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشآة بموقع خارفة المنشآة، ومدينة طهطا بمواقع "الشيخ زين الدين، والشيخ رحومة، والحريدية البحرية"، ومدينة المراغة بموقعي "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما بموقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".

شقق لمتوسطي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات بمساحة 90 مترًا، بسعر 250 ألف جنيه:

- محافظة أسوان بمدينة كوم إمبو، ومحافظة الجيزة بمدينة "جزر القطوري – العياط".

شقق 90 متر بـ 270 ألف جنيه:

- محافظة أسوان بمدينة إدفو، ومحافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع المطمر، ومدينة منفلوط بموقع العتامنة، ومحافظة الفيوم بمدينة هوارة، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف في موقع بهواش، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية، ومحافظة الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه، وفي محافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي"، ومدينة قوص بموقع العليقات.

شقق 90 مترًا، بسعر 300 ألف جنيه.

- محافظة أسيوط بمدن "أبنوب، ومنقباد، والبداري"، ومحافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة، ومدينة إسنا بموقع الشغب، ومدينة القرنة بموقع الضبعية، ومحافظة الإسماعيلية بمدينة القنطرة شرق ومدينة فايد بموقع "قرية عبد الناصر"، وكذلك في محافظة الشرقية بمدينة القرين، ومحافظة جنوب سيناء بمدينة أبورديس، ومحافظة قنا بمدينة الوقف، ومحافظة شمال سيناء بمدينة العريش، ومحافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.

شقق 90 مترًا، بسعر 350 ألف جنيه:

- محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين"، ومحافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع "الدير" ومدينة الطود، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بموقع "الخطاطبة"، ومحافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار.

- محافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة، ومحافظة بني سويف بمدينة بياض العرب، ومحافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب.

- محافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة"، وكذلك في محافظة مطروح بمدينة الحمام.

شقق 90 مترًا بسعر 400 ألف جنيه.

- محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس"، ومحافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"، ومدينة نقادة بموقع الشيخ حسين.

- محافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية، ومحافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.