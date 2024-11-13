ادفع 25 ألف جنيه وقدم على أرض إسكان متوسط في مدينة حدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في طرح مرحلة جديدة من أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية، بـ 20 مدينة.

ومن أهم المدن التي يتم طرحها ها أراضي مدينة حدائق أكتوبر ضمن أراضي الإسكان المتوسط.

وسيتم طرح 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر، حيث سجل سعر المتر 3538 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 150 مترا 530 ألف جنيه.

وتتواجد الأراضي في منطقة ابنى بيتك السابعة

حدود المشروع

الحد الشمالي: أنشطة سكنية

الحد الجنوبي: أنشطة سكنية

الحد الشرقي: أنشطة سكنية

الحد الغربي: أنشطة سكنية

مزايا الموقع

تتميز بالوصولية المرتفعة نظرا لوقوعها بالقرب من طريق الواحات

ويتم التقديم من خلال موقع مسكن لحجز الأراضي والوحدات السكنية.

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