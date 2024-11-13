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الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ4 مدن جديدة

11:14 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، طرح 5 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (15م2 : 45 م2)، بالسوق التجارية بالقطعة رقم 75 بالمنطقة 4 الحي الـ16 بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024.

طرح مباني حضانات في العاصمة الإدارية

وأضاف المهندس محمد عادل، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 3 مباني حضانات بالحي السكني الثالث بمناطق المجاورة السادسة بمساحة (970.94م2)، والمجاورة الثامنة بمساحة (1128.36م2)، والمجاورة الثانية بمساحة (1125.86م2)، والمجاورة السادسة، بالحى السكني الثالث R3، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 11/12/2024.

وأضاف المهندس محمد عادل، أنه تم طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين (37م2 : 121 م2) بالأسواق التجارية بالمجاورة الثانية D2، والسادسة D6، بالحي السكني الثالث R3، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات بالمزاد العلني بجلستين يوم الأحد 1/12/2024، ويوم الإثنين 13/1/2025.

طرح محلات في مدينة السادات:

وقال المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (11م2 : 79 م2)، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (60م2 : 120م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء 17/12/2024.

وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه تم طرح 20 محلا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (13م2 : 100م2)، و7 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (30م2 : 60م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلستين يوم الإثنين 9/12/2024، ويوم الأربعاء 29/1/2025.

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جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان الإسكان المهندس محمد عادل
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