وزير الإسكان: المعارض الدولية فرصة كبيرة لتصدير العقار المصري

الرياض- أ ش أ:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني: إن المعارض الدولية تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية والمطورين العقاريين لتصدير العقار المصري، وكذا تصدير المنظومة العقارية المصرية بمفهومها الشامل.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الإسكان للجناح المصري بمعرض "سيتي سكيب" بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية لمتابعة المشروعات المعروضة من خلال الشركات المصرية، والوقوف على حجم الإقبال على تلك المشروعات.

وتابع الوزير: موقف تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي يتم تسويقها من خلال شركات التسويق العقاري المصرية، وفي مقدمتها مشروع الحي السكني الخامس (جاردن سيتي) في العاصمة الإدارية ومشروعات الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أن المعارض الدولية تفتح آفاقا وأسواق جديدة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين لتنفيذ المشروعات لأشقائنا بالدول العربية والإفريقية.