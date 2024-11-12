"الإسكان": تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء بالشيخ زايد والمنيا والشروق

القاهرة- أ ش أ:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن الشيخ زايد، والمنيا الجديدة والشروق نفذت حملات لإزالة الإشغالات والظواهر العشوائية ومخالفات البناء.

وأضاف الشربيني - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم تنفيذ هذه الحملات أيضًا لضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، مؤكدًا أن هناك تعليمات بالعمل على منع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها.

من جانبها، قالت رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندسة مروة حسين أمين إنه تم تنفيذ حملة بالتعاون مع شرطة المرافق، على الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات والمخالفات بمول المعز ومركز الحرمين بالمدينة، وأسفرت عن مصادرة جميع الإشغالات أمام المحال والمقاهي، وبالطريق العام.

وشددت على عدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة، والتنسيق المستمر مع شرطة المرافق والتعمير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة مختلف أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المشاة، مشيرة إلى أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الباعة الجائلين والإشغالات.

بدوره، قال رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة المهندس أحمد مصطفى محمد إن لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، قامت بالمرور على مختلف أحياء المدينة ومنها الحي الرابع والمنطقة الصناعية، وأسفرت عن ضبط عددٍ من الوصلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لحالات التعدي على شبكات مياه الشرب.

من ناحيته، قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس محمد السيد عبدالمقصود إنه تم تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحي الثاني شرق بالمدينة، والمتمثلة في قيام صاحب المخالفة بزيادة النسبة البنائية، مضيفًا أن تنفيذ القرار أسفر عن إزالة السقف الخرساني الخارج عن حدود النسبة القانونية.

وأضاف أنه تم أيضًا إيقاف أعمال بناء في مهدها بدوري سطح عقارين، وتم إزالة الحوائط المخالفة للقطعة بالمنطقة الرابعة عمارات، والتحفظ على مواد بناء عقار آخر بالحي الأول شرق، بالإضافة إلى إيقاف التعامل على العقار وإلزام أصحاب المخالفات بتحمل نفقة الإزالة.

وطالب ملاك قطع الأراضي بالالتزام بالاشتراطات البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار في البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.. مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.