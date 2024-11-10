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أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية.. "صديق": "بنبيع بأسعار إمبارح وضمان حكومي"

01:50 م الأحد 10 نوفمبر 2024

شقق صندوق التنمية الحضرية

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كتب- محمد نصار:

رد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، على ما يثار بشأن ارتفاع أسعار الوحدات التي يطرحها الصندوق في عدد من المشروعات.

وقال "صديق"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي": لدينا الآن مشروعات استثمارية مثل مشروع "فسطاط فيو"، أمام متحف الحضارة المصرية، وحجم الإقبال على الحجز في المشروع غير عادي ويوجد تصارع عليه من جانب المواطنين، لأنه مشروع استثماري يتيح للمالك استثمار الوحدات بشكل سياحي.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية: يضم المشروع 1850 وحدة، بأسعار تبدأ من 3.5 مليون وحتى 6 ملايين جنيه حسب الوضع والمساحة ونسب التميز، وليس لدينا اشتراطات.

وتابع "صديق": بندي للناس سكن بضمان الحكومة وبدون وضع شروط للتخصيص، بعض المشروعات أسعارها مرتفعة وليس كل المشروعات وده بسبب وجود مواصفات خاصة في هذه المشروعات، إحنا بنبيع بسعر إمبارح، وتقسيط على 5 سنوات.

وواصل رئيس الصندوق: المشروعات اللي غالية جاية نتيجة أعمال الإنشاءات والأنظمة الإلكترونية المتاحة في هذه المشروعات ومنها جمع القمامة آليا وغيرها، وكل هذه الأمور لها ثمن، والشقة دي في أي مشروع تاني بـ 10 ملايين جنيه.

شقق صندوق التنمية الحضرية أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق ارتفاع أسعار الوحدات
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