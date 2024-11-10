بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في طرح مرحلة جديدة من أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية، ضمن محور أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزا.

ويشمل الطرح مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).

وجاءت تفاصيل أراضي الإسكان المتميز على النحو التالي:

- سيتم إتاحة 3678 قطعة أرض بمقدم 100 ألف جنيه بالمدن التالي:

- 223 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، سجل سعر المتر 1653 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 400 متر 661 ألف جنيه.

- 129 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، سجل سعر المتر 4147 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 177 متر 3 ملايين و788 ألف جنيه.

- 149 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، سجل سعر المتر 2544 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 802 متر، 2 مليون و42 ألف جنيه.

- 66 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، سجل سعر المتر 3515 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 397 متر مليون و398 ألف جنيه.

- 298 قطعة أرض بمدينة ناصر الجديدة، سجل سعر المتر 3934 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 500 متر مليون و969 ألف جنيه.

- 321 قطعة أرض بمدينة ملوي الجديدة، سجل سعر المتر 2544 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 449 متر مليون و144 ألف جنيه.

- 1270 قطع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 7377 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 454 متر 3 ملايين و353 ألف جنيه.

- 1938 قطعة أرض بمدينة السادات، سجل سعر المتر 4620 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 885 متر 4 ملايين و104 ألف جنيه.

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