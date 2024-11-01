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موعد بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمدينة بني سويف الجديدة

11:35 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

أراضي الإسكان

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كتب- محمد أبو بكر:

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 16/11/2024، وحتى يوم الخميس 2/1/2025، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بالحي السابع بالمجاورات (الثانية والثالثة والرابعة) بمدينة بني سويف الجديدة.

وأوضح المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 1 : 60، يوم الأحد 17/11/2024، والقطع من 61 : 120، يوم الإثنين 18/11/2024، والقطع من 121 : 180، يوم الثلاثاء 19/11/2024، والقطع من 181 : 240، يوم الأربعاء 20/11/2024، والقطع من 241 : 264، يوم الأحد24/11/2024، وتم تخصيص يوم الإثنين 25/11/2024، للذين تخلفوا عن الإستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية، من 1 : 60، يوم الثلاثاء 26/11/2024، والقطع من 61 : 120، يوم الأربعاء 27/11/2024، والقطع من 121 : 180، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 181 : 240، يوم الإثنين 2/12/2024، والقطع من 241 : 300، يوم الثلاثاء 3/12/2024، والقطع من 301 : 361، يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع 361 : 420، يوم الأحد 8/12/2024، والقطع من 421 : 480، يوم الإثنين 9/12/2024، والقطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 10/12/2024، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 11 و 12/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة، من 1 : 60، يوم الأحد 15/12/2024، والقطع من 61 : 120، يوم الإثنين 16/12/2024، والقطع من 121 : 180، يوم الثلاثاء 17/12/2024، والقطع من 181 : 240، يوم الأربعاء 18/12/2024، والقطع من 241 : 300، يوم الأحد 22/12/2024، والقطع من 301 : 361، يوم الإثنين 23/12/2024، والقطع 361 : 420، يوم الثلاثاء 24/12/2024، والقطع من 421 : 480، يوم الأربعاء 25/12/2024، والقطع من 481 : 540، يوم الأحد 29/12/2024، والقطع من 541 : 600، يوم الإثنين 30/12/2024، والقطع من 601 : 630، يوم الثلاثاء 31/12/2024، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 1 و 2/1/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة أراضي الإسكان الاجتماعي بني سويف الجديدة.
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