شركة Dubleuse للتطوير العقاري تطلق PlugN للمكاتب الفندقية في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت شركة "Dubleuse" للتطوير العقاري، مشروع “PlugN” والذي يقدم مجموعة متنوعة من المكاتب الفندقية (Serviced office) المجهزة بالكامل وتدار بواسطة شركة متخصصة لإدارة المرافق، كمنتج جديد توفره الشركة والبداية ستكون من مشروع الشركة "District People"، مع خطة طموحة تستعد الشركة من خلالها لتوفير هذا المنتج العقاري بمختلف المشروعات سواءً التابعة لشركة "Dubleuse" او لغيرها من الشركات التي ترغب في تقديم نفس المنتج والاستعانة بخبرة "Dubleuse" في هذا المجال.

ويعد “PlugN” نموذج جديد للوحدات الإدارية في ظل ما يوفره من خدمات متكاملة تتيح لمستخدميه اسلوب حياة سلس دون الحاجة لتحمل الكثير من النفقات للحصول على الخدمات اللازمة لتوفير بيئة عمل ايجابية، يتكون “PlugN” من مجموعة من المكاتب الخاصة ومراكز العمل المتخصصة وأماكن العمل المشترك كاملة التشطيب، بمساحات مختلفة تبدأ من 48 إلى 105 مترًا مربعًا، مع مجموعة متنوعة من وسائل الراحة كالإنترنت عالي السرعة وسهولة الوصول إلى غرفة الاجتماعات ومساحات للتخزين والطباعة وخدمات دعم الأعمال عبر توفير مجموعة من الخدمات الإدارية.

وقال المهندس معاذ محمد وسام الدين رئيس مجلس إدارة شركة Dubleuse، "نسعى من خلال “PlugN” إلى توفير مجموعة من الحلول المبتكرة القابلة للتخصيص لتلبية احتياجات العملاء المختلفة وتوفير منتج مميز يلبي الطلب المتزايد علي مثل هذه الخدمات ويقدم قيمة مضافة للسوق المصري، فضلًا عن توفيره بمساحات متنوعة تلبي احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة مع ضمان توفير خدمات متكاملة لهم دون الحاجة للاستعانة بأي مصادر خارجية بأسعار وتيسرات كبيرة في نظم السداد تتناسب مع الملاءة المالية لجميع الشركات وخاصة الصغيرة منها.

وتابع: تخطط شركة Dubleuse خلال الفترة القادمة لزيادة محفظة اراضيها إلى 30 ألف متر مربع، مستعينة في ذلك بالخبرة التي تمتلكها الشركة منذ أكثر من 12 عام بقطاع الاستشارات الهندسية والمقاولات، فضلاً عن العديد من الخبرات وسابقة أعمالها فى الكثير من المناطق داخل وخارج مصر، وتمتلك الشركة خطة طموحة للتوسع بمشروعاتها خلال الفترة القادمة وتقديم منتج عقاري قادر علي المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري في السنوات الأخيرة في ظل التنوع الكبير الذي يتميز به المنتج العقاري المصري.