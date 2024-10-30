مطور عقاري: تعزيز الاستثمار الأجنبي ركيزة أساسية لدعم القطاع

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور"، أهمية جذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز جودة القطاع العقاري في مصر، مشيدًا بتجربة شركة إعمار التي بدأت منذ عشرين عامًا كأحد النماذج التي يجب الاحتذاء بها.

وأضاف صبور أن دخول إعمار للسوق المصري كان بمثابة نقلة نوعية ساهمت في رفع مستوى جودة العمل العقاري، حيث قدمت تمويلات وخبرات قيمة جعلت من مصر بيئة جاذبة للتطوير العقاري الجاد.

جاءت تصريحات صبور خلال كلمته بالجلسة الثانية بمؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، المنعقد تحت عنوان "صناع القرار في القطاع العقاري".

وأوضح أن القطاع العقاري المصري يحتاج إلى المزيد من التطوير وتحسين الجودة، وهي مسؤولية تقع على عاتق المطورين، مطالبًا إياهم بالعمل على تطوير مهاراتهم ومعالجة نقاط الضعف لتحقيق مستويات عالية من الأداء وجودة المشاريع العقارية.

وأشار صبور إلى أن الاستثمار الأجنبي يُعد من أهم مصادر الدخل القومي، مما يستلزم من الدولة توفير كافة التسهيلات والتشريعات اللازمة لجذب هذا النوع من الاستثمارات. وأكد على أن تطوير التعامل الحكومي تجاه المستثمرين الأجانب يجب أن يبدأ من القاعدة، حيث يُعد الوعي بأهمية المستثمر الأجنبي دورًا حيويًا يجب أن يكون حاضراً لدى موظفي الدولة.

وأوضح أن تحسين ثقافة التعامل مع المستثمرين وتهيئة بيئة عمل إيجابية للمستثمرين الأجانب سيكون له أثر كبير على جذب الاستثمارات الخارجية، ما يعزز الاقتصاد المصري ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعا صبور إلى المزيد من الوعي لدى الموظفين الحكوميين بأهمية الاستثمارات الأجنبية وتأثيرها المباشر على تنمية مصر.