"المجتمعات العمرانية": شراكات قوية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان الشباب -تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إن رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ترتكز على التعاون المتكامل بين الهيئة والقطاع الخاص؛ لتنفيذ مشروعات ضخمة؛ يأتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يمثل أحد أهم المشروعات القومية في السنوات الأخيرة.

وأضاف عباس أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكاليف الخاصة بهذه المشروعات، وأن هناك خططًا جادة لتوسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص؛ لتنفيذ مشروعات إسكان الشباب، والتي اقتربت من الاكتمال.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفر مساحات واسعة من الأراضي للمطورين العقاريين؛ لتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ما يُسهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين بخدمات وتجهيزات متطورة.

وأشار عباس إلى أن هذه المشروعات يتم تخصيص 25% منها للمباني، بينما تُخصص باقي المساحات لمناطق خضراء وخدمات، مع وجود شركات مختصة لمتابعة الخدمات بشكل دوري؛ للحفاظ على جودة ومستوى المشروع.