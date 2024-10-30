تيسير اشتراطات البناء وسعر الدولار.. مطورون عقاريون يطالبون بمزيد من الحوافز

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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

أشاد عدد من المطورين العقاريين بالمحفزات والتسهيلات التي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا، كما طالبوا بضرورة الحفاظ على سعر الصرف وتوفير السيولة الدولارية.

وقال المهندس أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة شركة AMG للتطوير العقاري، إن التحديات التي واجهها السوق العقاري في مصر كبيرة جدا، خاصة بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وأشاد بالدور الذي قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قدمت تسهيلات خففت من الأعباء على المطورين العقاريين، لافتا إلى جهود الحكومة في معالجة مشكلات المطورين، مما سمح بتوسيع المشروعات لتشمل شرائح مختلفة من المجتمع.

وأكد عوض على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحسين جودة الخدمات العقارية، موضحا أن إشراك شركات خاصة لإدارة خدمات الأحياء، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، سيسهم في خلق تنافس يرفع جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن هذه الشركات يمكنها تولي مسؤولية صيانة العقارات، بما يضمن تقديم خدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة، مما يعزز من كفاءة المرافق العامة ويرفع مستوى السوق العقاري.

وأكد المهندس ولاء علمي، رئيس مجلس إدارة شركة "صروح" للتشييد والبناء، على أهمية استمرار الحوافز الضريبية والمالية لدعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشاد بالسياسات الحكومية التي ساهمت في تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، مما عزز من فرص تصدير العقار المصري إلى الخارج.

وأشار علمي إلى ضرورة مواصلة تقديم الحزم المالية وتيسير اشتراطات البناء، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة الأجنبية؛ ما يسهم في تحقيق تعاون ناجح ومستدام بين القطاعين العام والخاص.