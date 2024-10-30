الإسكان: مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وصلت لـ 86 مشروعا

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إن عدد مشروعات الشراكة مع شركات التطوير العقاري وصل لـ 86 مشروعا في كل المدن الجديدة وليس في القاهرة الجديدة فقط.



وأضاف عباس خلال كلمته بمؤتمر صناع القرار، أن مشروعات الشراكة مميزة جدا للوزارة وكذلك لشركات التطوير العقاري، من خلال توفير الأرض للمطور وهو ما يساهم في سرعة التنفيذ.



وأكد عباس، أن الوزارة تطرح 300 قطعة أرض شهريا للمستثمرين وشركات التطوير العقاري، لتنفيذ مشروعات بأنشطة مختلفة ومتنوعة، من خلال البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضي.



وتابع: أصبحنا ننهى القرارات الوزارية للمشروعات في وقصير جدا، حيث وصلنا حاليا لإصدار 26 قرارا شهريا، وبعض القرارات في وقت سابق كانت تصدر بعد عام ونصف.



وانطلقت فعاليات مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، 30 أكتوبر الجاري؛ تحت عنوان: "صناع القرار في القطاع العقاري"، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور نخبة من المستثمرين وكبار الشخصيات والخبراء وكبرى شركات التطوير العقاري في مصر.

