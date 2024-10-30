رئيس غرفة التطوير العقاري: "اتحاد الشاغلين" ظاهرة صانعة للأزمات ونبحث حلها

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن اتحاد الشاغلين ظاهرة صانعة للأزمات فلا يوجد ما يسمى اتحاد شاغلين في أي مكان في العالم.

وأضاف شكري، خلال كلمته بمؤتمر صناع القرار اليوم الأربعاء، أن القيمة الحقيقية للعقار تتمثل في جودة الصيانة والتي تتغير من سنة إلى أخرى.

وتابع: لجنة الإسكان في البرلمان مهتمة بمناقشة الجزء الخاص باتحاد الشاغلين ضمن قانون البناء وفي انتظار عودة القانون من مجلس الشيوخ.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، 30 أكتوبر الجاري؛ تحت عنوان: "صناع القرار في القطاع العقاري"، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونخبة من المستثمرين وكبار الشخصيات والخبراء وكبرى شركات التطوير العقاري في مصر.