بـ660 ألف جنيه.. ننشر أقساط شقق الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، في حجز شقق الإسكان المتميز، ويستمر الحجز حتى يوم 26 ديسمبر، إذ يأتي هذا الطرح ضمن أضخم طرح الذي يتضمن 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة.

وجاءت مدن الطرح والأسعار والأقساط على النحو التالي:

شقق مدينة بدر:

– طرح 1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمدينة بدر بمساحة 90م 2 للوحدة.

وسجلت الشقة الـ 90 مترا، 659 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز 100 ألف جنيه، ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 41 ألف جنيه، ثم سداد 10% وقت الاستلام وهو 66 ألف جنيه.

وبهذا يكون الحاجز سدد 30% من ثمن الوحدة ويتبقى 70% البالغ 461 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري لمدة 7 سنوات 12 ألف جنيه تقريبا.

شقق مدينة دمياط الجديدة

– طرح 83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من "104م2 : 108م2" بمدينة دمياط الجديدة.

سجلت الشقة الـ 94 مترا، مليون و60 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز 100 ألف جنيه، ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 128 ألف جنيه، ثم سداد 10% وقت الاستلام وهو 106 ألف جنيه.

وبهذا يكون الحاجز سدد 30% من ثمن الوحدة ويتبقى 70% البالغ 742 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري لمدة 7 سنوات 19 ألفا و500 جنيه تقريبا.

شقق مدينة المنصورة الجديدة

– طرح 890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من "95م2 : 99م2" بمدينة المنصورة الجديدة.

سجلت الشقة الـ 98 مترا، 851 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز 100 ألف جنيه، ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 82 ألف جنيه، ثم سداد 10% وقت الاستلام وهو 85 ألف جنيه.

وبهذا يكون الحاجز سدد 30% من ثمن الوحدة ويتبقى 70% البالغ 595 ألف جنيه، ويكون الشهري لمدة 7 سنوات 14 ألفا و600 جنيه تقريبا.