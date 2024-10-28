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مطور عقاري: السوق يشهد فوضي وعلى الدولة التدخل لتنظيم القطاع

09:14 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

أرشيفية

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، إن صناعة العقار في مصر تشهد فوضى، ويجب تدخل الدولة لتنظيم العمل بهذا القطاع.

وأضاف "فوزي"، خلال كلمته في الجلسة الثانية: "الساحل الشمالي أصبح وجهة عالمية، أنه يجب حماية المشتري سواء في الساحل أو العاصمة الإدارية الجديدة، والحفاظ على حقوقه أثناء شراء أي وحدة سكنية".

وتابع: هناك لاعب جديد في السوق العقاري وهو البلوجر، حيث أن العديد من الشركات تقوم باللجوء إليهم للترويج لمشروعاتهم، وهو ما تسبب في فوضي مؤخرا.

جمعية رجال الأعمال المصريين شركة مينا لاستشارات التطوير السوق العقاري العاصمة الإدارية الجديدة
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