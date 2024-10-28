رئيس غرفة التطوير العقاري يتوقع ارتفاع الأسعار 15% خلال 2025

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن موشرات السوق تؤكد وصول المبيعات التعاقدية لنحو تريليوني جنيه.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري، أن السوق سيشهد زيادات سعرية نظرا لتغير أسعار بعض المنتجات عالميا وكذلك تأثير زيادة سعر المحروقات، بما يتراوح بين 10 إلى 15 % خلال 2025.

وأكد شكري أن منظومة الترويج لمصر وإقرار منح الإقامة والجنسية مقابل العقار تسير ببطء خلال الفترة الحالية مطالبا بضرورة وضح استراتيجية واضحة للترويج للعقار المصري.