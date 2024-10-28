إعلان

رئيس غرفة التطوير العقاري يتوقع ارتفاع الأسعار 15% خلال 2025

01:54 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن موشرات السوق تؤكد وصول المبيعات التعاقدية لنحو تريليوني جنيه.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري، أن السوق سيشهد زيادات سعرية نظرا لتغير أسعار بعض المنتجات عالميا وكذلك تأثير زيادة سعر المحروقات، بما يتراوح بين 10 إلى 15 % خلال 2025.

وأكد شكري أن منظومة الترويج لمصر وإقرار منح الإقامة والجنسية مقابل العقار تسير ببطء خلال الفترة الحالية مطالبا بضرورة وضح استراتيجية واضحة للترويج للعقار المصري.

طارق شكري مجلس النواب اتحاد الصناعات مؤتمر التطوير العقاري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صب أساسات قمم إفريقيا بأعلي مدينة رأسية في إفريقيا "نايل بيزنس سيتي"

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة