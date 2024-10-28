أسعار شقق سكن مصر في 9 مدن جديدة بمقدم 100 ألف

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، في حجز شقق سكن مصر، في عدد كبير من المدن، أمس الأحد، إذ يستمر الحجز حتى يوم الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤، ويأتي هذا الطرح ضمن أضخم طرح الذي يتضمن 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة.

وجاءت أسعار الشقق على النحو التالي:

700 شقة بالقاهرة الجديدة .. سعر الوحدة 115 م2 يصل إلى مليون و348 ألف جنيه.

435 شقة بحدائق أكتوبر.. سعر الوحدة 115م2 يصل إلى مليون 126 ألف جنيه.

300 شقة في أكتوبر الجديدة.. سعر الوحدة 115م2 يصل إلى مليون 184 ألف جنيه.

35 شقة في الشروق.. سعر الوحدة 115م2 يصل إلى مليون 371 ألف جنيه.

600 شقة في العلمين.. سعر الوحدة 115م2 يصل إلى مليون 908 آلاف جنيه.

160 شقة في دمياط الجديدة.. سعر الوحدة 115م2 يصل إلى مليون 315 ألف جنيه.

34 شقة في المنيا.. سعر الوحدة 115م2 يصل إلى مليون و6 آلاف جنيه.

246 شقة في غرب قنا سعر الوحدة 115م2 يصل إلى 950 ألف جنيه.

310 غرب أسيوط سعر الوحدة 115م2 يصل إلى 993 ألف جنيه.

مقدم الحجز وصل لـ 100 ألف جنيه في كل المدن.

طريقة السداد:

- يتم توجيه المتقدم إلى بوابة السداد الإلكتروني بإحدى الطرق التالية:

ـ السداد بواسطة فورى.

ـ السداد بواسطة البطاقة البنكية.