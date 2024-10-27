وزير الإسكان يتابع منظومة الطرق والنقل الجماعي في المدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات سير العمل في مشاريع الطرق والنقل الجماعي بعدد من المدن الجديدة، بما يشمل العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، العبور، دمياط الجديدة، سفنكس الجديدة، أخميم الجديدة، بني سويف الجديدة، وبدر.

وأكد الوزير، ضرورة رفع كفاءة الطرق وتعزيز منظومة النقل الجماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحسين جودة الخدمات في المدن الجديدة وتشجيع المزيد من الاستثمارات.

وفي هذا السياق، أشار المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى استمرار أعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت في طريق نادي الرواد، في إطار خطة شاملة لتحسين الطرق وتسهيل حركة المرور في المدينة.

وأضاف "مصطفى" أن هذه الجهود تستهدف تعزيز السلامة والراحة لسكان المدينة وزوارها، إلى جانب متابعة أعمال النظافة في الشوارع ورفع التراكمات.

وفي القاهرة الجديدة، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة، أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة في مناطق امتداد غرب الجولف وحي جاردينيا بالتجمع الثالث، حيث اكتملت أعمال الطرق في حي جاردينيا 2 بنسبة 90%، مع استمرار أعمال الأسفلت بنسبة إنجاز تجاوزت 75%.

وشدد "الغيطي" على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية في تنفيذ الأعمال لتقديم أفضل الخدمات.

كما أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن تشغيل خط مواصلات جديد بالتنسيق مع "شركة النقل الجماعي المتميز" لخدمة الحي الترفيهي، دار مصر، جامعة بنها الدولية، والمناطق الصناعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من المواصلات غير المرخصة، مع متابعة حركة النقل الداخلي وإجراء التعديلات اللازمة لخدمة السكان بشكل أفضل.

وفي دمياط الجديدة، تفقد الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز المدينة، أعمال توسعة طريق مدخل ميناء دمياط باستخدام طبقة بلاط الإنترلوك لتحمل حركة الشاحنات الثقيلة، مؤكدًا أهمية تأهيل الطرق المحيطة بالميناء، تزامنًا مع إنشاء محطة "تحيا مصر" لتطوير ميناء دمياط.

وفي سفنكس الجديدة، تابع المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، تنفيذ مشروع محور سفنكس وخط المياه بمنطقة السليمانية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز المشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة.

وفي بني سويف الجديدة، أشرف المهندس أحمد عبدالجابر عبد اللاه على استكمال أعمال الطبقة السطحية للطرق، إضافة إلى متابعة التنسيق والتشجير للمواقع العامة بالمدينة.

وفي أخميم الجديدة، راقب المهندس مصطفى هارب، رئيس الجهاز، تنفيذ طبقات الأسفلت لبعض الطرق، وأكد أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 65%.

وفي مدينة بدر، أعلن المهندس محمد عبدالعزيز عامر عن تحديث تعريفة الركوب بالتنسيق مع المحافظات، مع تكليف فرق مختصة بمتابعة التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة لضمان سلاسة الحركة داخل المدينة.

وتأتي هذه الجهود المستمرة في المدن الجديدة ضمن خطة وزارة الإسكان لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية المدن الجديدة للمستثمرين والسكان على حد سواء.