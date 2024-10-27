ننشر كراسة شروط حجز شقق جنة بمقدم 100 ألف جنيه

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في حجز شقق جنة مصر، اليوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر ويستمر الحجز حتى يوم الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤، ويأتي هذا الطرح ضمن أضخم طرح والذي ويتضمن 6575 وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة.

وجاءت تفاصيل الحصول على شقة في جنة مصر 2024، على النحو التالي:

تتواجد شقق جنة في 3 مدن جديدة وهم:

- القاهرة الجديدة بعدد 409 شقة.

- 6 أكتوبر بعدد 223 شقة

- دمياط الجديدة بعدد 150 شقة.

وأكدت وزارة الإسكان أن مقدم حجز شقق جنة يصل لـ 100 ألف جنيه.

خطوات التقديم:

ويمكن التعرف على كراسة الشروط على النحو التالي:

طريقة التقديم والحجز:

– التسجيل بالموقع عن طريق الضغط على ”دخول مستخدم جديد” ثم ملئ البيانات المطلوبة والضغط على إنشاء حساب.. اضغط هنا

– بعد كتابة البيانات والإيميل يتم الرجوع الى البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب والضغط على الرابط لاستكمال الحجز.

– يتم اختيار الطابق المطلوب حجزه والضغط على أيقونة طلب الحجز بالجدول ثم ملئ البيانات المطلوبة ومنها:

– إدراج طريقة السداد (طبقا لطرق السداد المحددة بكراسة الشروط).

– رفع مستندات التقدم والضغط على تقديم طلب حجز جديد.

– تنزيل استمارة الحجز من خانة (إجراءات) وإعادة رفعها موقعه من العميل وكذا رفع إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة والضغط على حفظ.

– ملحوظة هامة (بعد رفع إيصال السداد والضغط على حفظ لن يتسنى تعديل الطلب)





