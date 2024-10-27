اليوم.. بدء حجز شقق جنة ودار مصر وسكن مصر وإسكان متميز

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وزير الإسكان: تنفيذ نسبة 84% من مستشفى بسعة 189 سريرًا بمدينة العبور

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان اليوم الأحد الحجز في عدد كبير من المشروعات، حيث يتضمن الطرح 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" للمواطنين ذوي الهمم من إجمالي الوحدات المطروحة في 15 مدينة جديدة.

وجاءت تفاصيل الطرح على النحو التالي:

مدن الطرح:

القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة.

مواعيد الحجز:

يبدأ الحجز اعتبارا من 27 / 10 وحتى يوم 26 / 12 المقبل، وذلك من خلال موقع "مسكن - محور الوحدات" على الرابط https://reserve.newcities.gov.eg.

خطوات التسجيل والحجز:

- يقوم المتقدم للحجز من المواطنين الطبيعيين أو المواطنين ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.e.

- يتم إدخال البيانات الأساسية (الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم" )، ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم".

- يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور (أرضى - متكرر - أخير) ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بإحدى الوسائل الآتية (ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان)، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع").

المشروعات المتاح التقديم بها:

- إتاحة 409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة.

- 223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) بمدينة 6 أكتوبر، و22 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر.

- طرح 300 وحدة" سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.

- طرح 1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة.

-456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من (101م2 : 111م2) بمدينة العبور.

-35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة الشروق.

-11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 140م2) بمدينة العاشر من رمضان.

-11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمدينة السادات.

-34 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة المنيا الجديدة.

- 246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة غرب قنا.

و310 وحدات "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة ناصر "غرب أسيوط".

- إتاحة 150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) ، و160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2)، و83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (104م2 : 108م2) بمدينة دمياط الجديدة.

- 890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (95م2 : 99م2) بمدينة المنصورة الجديدة.

- 600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (110م2 : 133م2) بمدينة العلمين الجديدة.