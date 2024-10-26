متحدث الإسكان يكشف تفاصيل طرح الوحدات السكنية جاهزة التسليم

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، بداية التقديم على وحدات الإسكان التسليم الفوري لمدة شهرين بداية من الغد، موضحًا أنه على الراغبين في الحجز الدخول على موقع "مسكن" من يوم 27 أكتوبر وحتى 26 ديسمبر، والكراسة متاحة على الموقع مجاني وبها جميع المدن والمساحات التي تتراوح من 100 متر لـ150 متر وهناك مساحات متناسبة مع جميع فئات الأسر.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، وأضاف خطاب، أن الوحدات جاهزة للاستلام الفوري ومن الممكن أن يستقر على الوحدة وعلى المدينة بعد النزول، مؤكدًا أن الأسعار تبدأ من 8 آلاف جنيه للمتر لـ15 ألف متر، موضحًا أنه بعض الوحدات بها الدفع كاش وبعض الوحدات بها نظام التقسيط.

وتابع: "المقدم يتراوح من 100 لـ150 ألف حسب نوع الإسكان وبعد دفع المقدم بشكل إلكتروني من خلال البريد أو البنك يحصل على إيصال يتم إرفاقه بالاستمارة ورفعه على الموقع الإلكترونية"، مشيرا إلى أن حجز الوحدات ليس بأسبقية الحجز ولا داعي لأي تزاحم، والحجز من خلال قرعة علنية، والطرح متاح لكل فئات المجتمع على عكس سكن لكل المصريين الذي يكون موجه لمحدودي الدخل.