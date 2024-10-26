موعد وأماكن شراء كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإعلان "سكن لكل المصريين 5"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يتم فتح باب شراء كراسة الشروط للإعلان ابتداءً من 18 نوفمبر 2024 للمواطنين ذوي الهمم.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5" يتضمن 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد سيكون بنظام التمويل العقاري، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أنه تقرر تخصيص أسبوع للمواطنين ذوي الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 18-11-2024 وحتى الاثنين 25-11-2024.

وأوضحت أنه تم التواصل مع هيئة البريد لمنع بيع أي كراسة شروط خلال هذا الأسبوع إلا للمواطنين ذوي الهمم.

وأضافت أنه يمكن لكل المواطنين، بمن في ذلك ذوو الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 26-11-2024 وحتى الثلاثاء 24-12-2024.

وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shimff.gov.eg لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.