جهاز دمياط الجديدة يُنفذ 11 قرار غلق وتشميع وإزالة مبانٍ مخالفة بعدد من الأحياء

كتب- محمد عبدالناصر:



أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع وإزالة مبانٍ مخالفة في عدة مناطق بالمدينة، وذلك استجابةً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للحد من مخالفات تحويل الوحدات السكنية عن الغرض المخصص لها.



وقد تمت إزالة 5 مبانٍ مخالفة للشروط البنائية والتراخيص في المنطقة المركزية والحي الثاني، كما شملت الحملة تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للوحدات السكنية والمحلات غير المرخصة والبدرومات التي تزاول أنشطة غير قانونية في المناطق المركزية والأحياء الرابع والخامس والسادس، حيث جرى فصل المرافق عن المنشآت المخالفة.



وأكد رئيس الجهاز، أن قرارات الغلق جاءت نتيجةً لمخالفة القوانين المتعلقة بالاستخدامات المصرح بها، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين قاموا بمزاولة أنشطة تجارية ومهنية بوحدات مخصصة لأغراض سكنية دون الحصول على الموافقات اللازمة.



وحذّر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح المحال والبدرومات قبل الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعهم، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بالشروط والتراخيص المقررة لتجنب العقوبات القانونية، وللحفاظ على الواجهة الحضارية لمدينة دمياط الجديدة.