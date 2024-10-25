الإسكان تعلن رسميا موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 5

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، حجز شقق الإسكان الاجتماعي يوم 18 نوفمبر المقبل، حيث تم الإعلان اليوم بشكل رسمي عن الأماكن والأسعار ومواعيد التسليم بكل مدينة.

وأكدت وزارة الإسكان ان الطرح سيتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

وجاءت الأماكن والأسعار على النحو التالي:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضى الدخل:

- أكتوبر الجديدة بواقع 3200 وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 120 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع 1000 وحدة سكنية، والسادات بواقع 2400 وحدة سكنية، وأخميم الجديدة بواقع 1550 وحدة سكنية، وسوهاج الجديدة بواقع 420 وحدة سكنية، وقنا الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، وغرب قنا بواقع 1200 وحدة سكنية، وطيبة الجديدة بواقع 760 وحدة سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 800 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 540 وحدة سكنية.

وحدات جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات:

-الجيزة (العياط، وجزر القطوري) بواقع 2455 وحدة سكنية، والشرقية بواقع 335 وحدة سكنية، والمنوفية بواقع 3045 وحدة سكنية، والفيوم بواقع 3495 وحدة سكنية، والإسماعيلية بواقع 250 وحدة سكنية.

والبحيرة بواقع 1320 وحدة سكنية، ومطروح 400 وحدة سكنية، وشمال سيناء بواقع 595 وحدة سكنية، وجنوب سيناء 250 وحدة سكنية، وبني سويف 825 وحدة سكنية، والمنيا بواقع 777 وحدة سكنية، وسوهاج بواقع 851 وحدة سكنية، وقنا بواقع 2955 وحدة سكنية، وأسيوط بواقع 3130 وحدة سكنية، والأقصر بواقع 2610 وحدة سكنية، وأسوان بواقع 665 وحدة سكنية، وتكون الأولوية للمواطنين منخفضي الدخل.

وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا لمنخفضي الدخل:

-مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي:

– تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

– سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.

– سعر وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

طريقة السداد والشروط:

1- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

2- ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3- ألا يزيد سن صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان.

4- ألا يزيد سن صاحب الطلب مــن متوسطي الدخــل عــن ســن المعــاش (المقــرر بقانــون التأمينــات الإجتماعية والمعاشـات الصـادر بالقانـون رقـم 148 لسـنة 2019) فـي تاريـخ نهايـة مـدة القـرض (تحـدد وفقـًا للدراسـة الائتمانية للجهــة الممولة).

5- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.

6- ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.