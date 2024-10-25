موعد بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بمدينة المنيا الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة المنيا الجديدة، سيبدأ في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بعدد"240" قطعة أرض بمنطقة "ابنى بيتك3" بامتداد المدينة، وذلك يوم الإثنين الموافق 4/11/2024، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2024.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم تسليم 39 قطعة أرض بقطاع حـ، يوم الإثنين 4/11/2024، و23 قطعة أرض بالمنطقتين 2ز – 115ز، يوم الثلاثاء 5/11/2024، و32 قطعة أرض بالمنطقتين 119ز – 233ز، يوم الإثنين 11/11/2024، و30 قطعة أرض بالمنطقتين 2ط - 206ط، يوم الثلاثاء 12/11/2024.

وأضاف رئيس جهاز المنيا الجديدة، أنه سيتم تسليم 26 قطعة أرض بالمنطقتين 209ط – 360ط، يوم الإثنين 18/11/2024، و 25 قطعة أرض بالمنطقتين 6ك – 142ك، يوم الثلاثاء 19/11/2024، و25 قطعة أرض بالمنطقتين 148 ك – 349 ك، يوم الإثنين 25/11/2024، و 25 قطعة أرض بالمنطقتين 250ك – 349ك، يوم الثلاثاء 26/11/2024، و 25 قطعة أرض بالمنطقتين 351 ك - 512 ك، يوم الإثنين 2/12/2024، وتم تخصيص ايام 3 و 9 و 10/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأضاف المهندس أحمد مصطفى، أن الأوراق المطلوبة للتسليم: صورة استمارة حجز القطعة، وصورة إيصالات السداد، وصور بطاقتي الرقم القومي للزوج والزوجة وشهادات ميلاد الأولاد القصر.