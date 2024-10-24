قرعة شقق فالي تاورز.. 11 ألف مواطن يتنافسون على 2406 وحدات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم اليوم، إجراء القرعة العلنية لتخصيص 2406 وحدات سكنية للفائزين من العملاء الذين تقدموا للحجز بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالصالة المغطاة الكائنة على طريق زويل بمدينة حدائق أكتوبر.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تقدم لمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر أكثر من 11 ألف مواطن تقريبًا لحجز 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وقد انتهت فترة الحجز للوحدات السكنية بمشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر بتاريخ 29/8/2024.

ولفت الوزير، إلى أن الإقبال الكبير على حجز تلك الوحدات يعكس ثقة المواطنين في المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه تم السماح بحضور القرعة العلنية لمن رغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد تيسيرًا على المتقدمين للحجز.

جدير بالذكر أنه سبق إعلان طرح تلك الوحدات ضمن برنامج مسكن بتاريخ 11/6/2024 خلال الفترة من 30/6/2024 - 29/8/2024 بعدد 984 وحدة، ونظرًا للطلب المرتفع على حجز تلك الوحدات واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين، فقد تم الإعلان بتاريخ 8/8/2024 عن زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع "فالي تاورز" ليصبح 2406 وحدات بدلًا من 984 وحدة وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.