بدء القرعة العلنية لشقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر

كتب- محمد عبد الناصر:

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية اليوم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 2406 وحدات سكنية للفائزين من بين المتقدمين للحجز في مشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر.

وقام القرعة في الصالة المغطاة على طريق زويل بالمدينة، ويتم بثها مباشرة عبر الإنترنت.

يُذكر أن أكثر من 11 ألف مواطن تقدموا للحجز على الوحدات السكنية المطروحة بالمشروع، حيث انتهت فترة الحجز يوم 29 أغسطس.

للمزيد من التفاصيل، يمكنك متابعة البث المباشر للقرعة عبر هذا الرابط.