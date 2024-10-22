وزير الإسكان يبحث مع محافظ كوجالي التركية سبل التعاون بقطاع المرافق في مصر

القاهرة- أ ش أ:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن زيارته الحالية لتركيا تهدف لتشجيع المصانع والشركات التركية على التواجد في مصر من خلال الشراكة مع الوزارة أو المصانع المحلية والوطنية، واستغلال الفرص المتاحة للمطورين الصناعيين؛ لتوطين الصناعات فى القطاعات التي تحتاج إليها الوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان، أثناء زيارته لتركيا، مع محافظ ولاية كوجالي التركية، اليوم الثلاثاء؛ لبحث سبل وفرص التعاون لتعظيم الصناعات المستهدفة فى قطاع المرافق بمصر، وتبادل الخبرات في ذات الشأن.

وأضاف الشربيني أن الزيارة تأتي في إطار التعاون الثنائي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، والزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين الطرفين، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم خلال الفترة السابقة بين البلدين والتي تم الإعلان عنها من خلال رئاسة مجلس الوزراء ومنها مذكرتا تفاهم خاصتان بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو 6 أكتوبر، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بتشجيع الصناعة وتوطين مختلف الصناعات لتغطية حجم الاحتياج المحلي لتنفيذ المشروعات.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء، في بيان وزارة الإسكان اليوم - التوجهات الحالية لمصر لتشجيع توطين الصناعات بمختلف أنواعها ومنها الصناعات المرتبطة بتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمختلف المحافظات.

وأكد الشربيني دعم الوزارة لجميع المصانع العالمية وشركات القطاع الخاص للتواجد في مصر وضخ استثماراتها لتوفير احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة في الوطن العربي وشمال إفريقيا من خلال إتاحة الفرصة للمطورين الصناعيين بالاستفادة من مساحات الأراضي المخططة للمناطق الصناعية في المدن الجديدة والمحافظات وإدارة تشغيل تلك المناطق مما يتيح الفرصة للمطورين الصناعيين لتقديم أعلى قدر من الجودة والموثوقية.

ونوه بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتعمل الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير المزيد من الأراضي الصناعية بسعر التكلفة وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا التنسيق بين الوزارات المعنية لتوحيد الجهة التي يتعامل معها المطور الصناعي ومنها التنسيقات التي تمت حديثًا بخصوص 10 ملايين م2، في مدن (العاشر من رمضان - بدر - 6 أكتوبر - السادات - برج العرب) تم إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق.