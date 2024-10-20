براتب 3500.. قدم على شقة في الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي وشقق الإسكان المتوسط ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

الطرح سيكون خلال أيام من الآن وفقا لما أعلنه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، حيث سيتم طرح 60 ألف شقة لمحدودي الدخل و10 آلاف لمتوسطى الدخل.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.

وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.

وتأتي شقق الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا مربعًا، والتي تحتوي على غرفتي نوم، وصالة، ومطبخ، وحمام، وهي مخصصة للأسر الصغيرة، أما النوع الثاني وهي شقق الـ90 مترا مربعا، وهي أكبر حجمًا وتحتوي على ثلاث غرف نوم، وصالة، ومطبخ، وحمام، مما يجعلها مناسبة للأسر الأكبر.

وتبدأ أول خطوة في تقديم شقق الإسكان الاجتماعي ، بشراء كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد من الإسكان الاجتماعي، من مكتب البريد، كما يتم سداد مبلغ جدية الحجز الذي في البريد أيضًا، ثم التقديم على الموقع الإلكتروني، المخصص للحجز.. اضغط هنا.